Kaaris : son ex-femme dépose plainte contre lui pour violences conjugales

Linda prend la parole et balance même des audios.

Depuis plusieurs semaines, Linda règle publiquement ses comptes avec son ex-mari, Kaaris. Après des accusations, elle partage désormais des vocaux, largement relayés sur les réseaux, notamment par Booba.

Kaaris est dans la sauce. Cela fait déjà quelque temps que les choses se gâtent pour le rappeur, mais la situation vient de prendre une nouvelle tournure. En effet, la mère de sa fille, Linda est sortie du silence et a commencé à balancer sur son ancien couple. Si cette dernière a avoué avoir subi des violences de la part de son ex-mari sur les réseaux sociaux, certains internautes restaient encore sceptiques (même si une grande majorité lui apportait son soutien). Des doutes qui se sont certainement rapidement dissipés à la vue des éléments partagées par la jeune femme.

C’est, toujours sur les réseaux, que la mère de Brooklyn a décidé de mettre les choses au clair vis-à-vis de cette histoire. Sûrement lassée de voir sa parole remise en cause, elle a publié des notes vocales enregistrées lors d’une dispute avec K2A. Dans ces dernières, pour le moins choquantes, elle lui reproche son infidélité et on peut entendre le rappeur perdre son sang-froid, en plus des cris de Linda. Elle expliquait :

"Donc voilà on est dans le garage je lui dis qu’en tant que père il ne doit pas montrer ses plans à la petite et si elle a une belle-mère il doit lui expliquer. Mais il comprenait rien. Il n’a jamais rien assumé. Voilà l’audio au moment où il se rend compte que j’enregistre. Le détail des coups est précisé dans les constatations médicales que j’ai faite et après aux urgences. Je ne vais pas détailler il y a une instruction".

Effectivement, une instruction est en cours puisqu’une enquête a été ouverte pour violences conjugales après le dépôt de plainte contre l’artiste sevranais.

Si de nombreuses personnes ont été choquées et même déçues par ces nouvelles révélations, il y en a un qui n’a pas hésité à faire le relai. Le grand ennemi de Kaaris, Booba a partagé les enregistrement sur Twitter, lui qui s’était déjà mêlé des problèmes de l’ancien couple et qui avait apporté son soutien à Linda. Il disait en légende de son tweet :

"Si je peux te donner un conseil en tant que père, c’est d’arrêter de menacer et d’intimider la mère de ta fille ? Paye la pension Armand et tout ira bien. Sinon je m’en mêle. Je sais tout sur tout. Et tu connais papa y joue pas !".

Le voilà avertit. Pour le moment, le principal concerné n’a pas réagi aux accusations.