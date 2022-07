Roddy Ricch frappe un fan sur scène !

Pas son fait d'arme le plus courageux...

Roddy Ricch, sous ses airs de jeune gars assez calme, trimballe pas mal de violences autour de lui. Il a été arrêté et mis en garde à vue il y a encore quelques semaines pour possession d'arme à feu et de chargeurs grande capacité, sans permis. Ca n'est pas la première fois que le rappeur a affaire à la justice, il avait notamment été accusé d'avoir agressé son ex (accusation rejetée par la cour faute de preuves). Il fait donc partie des gens à ne pas trop emmerder visiblement, et sa réputation ne va pas s'arranger.

Le rappeur californien donnait le 7 juillet au soir un grand concert au festival de Frauenfeld, en Suisse. Pendant sa performance, un fan a visiblement tenté tant bien que mal de rejoindre le rappeur sur scène sans y être invité. Très mauvaise idée : en plus de ne même pas arriver à se relever une fois sur scène, le fan est immédiatement pris en charge et plaqué au sol par la sécurité du festival. Ca aurait donc pu s'arrêter là, mais Roddy Ricch s'est alors approché du fan et a commencé à lui balancer quelques coups de pieds.

Roddy Ricch kicks a fan during his performance in Switzerland. pic.twitter.com/MTjvGlO005 — hy (@TheMindOfHY) July 8, 2022

Tout ça alors que le fan était clairement hors d'état de nuire comme le montre la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On peut entendre aux réactions du public que ce dernier ne semble absolument pas valider le comportement de Roddy Ricch. Si un fan n'a rien à faire sur la scène, le "problème" aurait pu être réglé plus calmement, mais le rappeur a visiblement préféré frapper l'homme déjà à terre. Quel courage...