Découvrez le dernier clip de Roddy Ricch : "Real Talk", extrait de "The Big 3" disponible.

Disponible depuis vendredi dernier, le 24 juin pour être précis, le petit Ep intitulé "The Big 3" de Roddy Ricch est certes court mais intense ! Composé de seulement trois titres, "No Mop", "Tootsies" et "Real Talk", c’est ce dernier son qu’il a décidé de mettre en images.

Accompagné de Mustard, l’un des producteurs du titre aux côtés de J. Holt, le clip planant de Colin Tilley nous emmène dans un désert isolé et brûlant ! On vous invite à découvrir ça sans plus tarder...