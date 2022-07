Kanye West débarque avec le Donda concept-car

L'empire Yeezy s'agrandit !

Kanye West cherche à étendre son empire Yeezy dans l'industrie automobile. Ye a démarré la semaine en nommant Steven Smith, collaborateur permanent et ancien concepteur de sneakers, à la tête de Donda Industrial Design. En plus des chaussures, Smith travaillera sur les meubles et la toute première voiture Yeezy.



Smith a joué un rôle essentiel dans la conception du design du véhicule en mousse Donda, qui a été dévoilé pour la première fois, mardi 5 juillet dernier et présenté dans le communiqué officiel de Yeezy.

"Véhicule en mousse Donda, conceptualisé, conçu, fabriqué aux États-Unis, Amen."

— Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) July 5, 2022

La voiture robuste et noircie présente des caractéristiques similaires à celle d’un tank et des roues surdimensionnées dans le moule des machines Sherp tout-terrain que Kanye était connu pour conduire, dans son ranch du Wyoming. Hypebeast spécule que le véhicule sera fabriqué en tandem avec Tesla, en raison de la relation étroite qu’entretiennent Kanye et le PDG de Tesla, Elon Musk.

Throwback to Kanye West, Elon Musk, Travis Scott & Quavo in 2019‼️🔥 pic.twitter.com/9CHqDQHXB5 — RapTV (@Rap) June 28, 2022

Steven Smith n’a pas manqué d’exprimer son enthousiasme concernant ce nouveau projet lorsqu’il a été l’invité du média Complex :

"Je suis honoré d'aider à créer notre vision commune de l'avenir. M. West est le créatif le plus inspirant avec lequel j'ai jamais travaillé.”

Smith travaille en étroite collaboration avec Kanye West sur les chaussures depuis 2016. Il a précédemment occupé des postes de designeur chez New Balance, Reebok, Adidas et Nike tout au long de sa carrière, de quatre décennies.