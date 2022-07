Nicki Minaj allume Kanye West sur scène !

En plein concert, Nicki a dégainé.

Nicki Minaj n'est plus la reine du rap, comme elle a pu l'être il y a 10 ans. Au sein de l'écurie sudiste de Cash Money, la jeune femme a marqué les esprits par sa manière de rapper (à cette époque, elle rappait mieux que 95 % du label, allez vérifier) mais aussi par ses courbes généreuses et son attitude de "Bad Bitch", qui a depuis influencé beaucoup d'artistes féminines. Mais désormais, le sommet de sa carrière semble derrière elle. Et ça ne l'empêche pourtant pas d'allumer de gros rappeurs en plein concert, sur scène.

C'est Kanye West qui a pris cette fois sa balle perdue, lors du Essence Fest, le 1er juillet. Nicki Minaj était sur scène en train de performer tous es meilleurs bangers à la suite, devant une foule conquise. Mais après "Beez in the trap", le DJ a commencé à envoyer "Monster", le featuring entre Nicki et Kanye. A ce moment-là, la rappeuse demande à son DJ d'arrêter le show. Elle s'adresse ensuite directement à la foule, qui croyait que Kanye West allait lui aussi arriver sur scène : "Un monstre, quand même ! Mais je ne traîne pas avec les clowns!".

Juste après cette annonce, c'est Birdman, le boss de Cash Money Records, qui est entré sur la scène pour rapper ses hits avec la queen Nicki. On ne sait donc pas si l'attaque de la rappeuse était vraiment ciblée ou si c'est juste du divertissement pour introduire son boss dans la soirée. Mais on se rappelle que cette semaine, Cardi B, grande rivale de Nicki, vient de dévoiler un single en featuring avec... Kanye West ! La théorie du missile envoyé à Kanye est donc probable.