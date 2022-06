Nipsey Hussle : son meurtrier présumé agressé en prison

Son procès a été suspendu.

La mort de Nipsey Hussle a durablement marqué les esprits et l'émotion est de nouveau à son comble alors que le procès de son assassin présumé est actuellement en cours du côté de Los Angeles. Mais, mardi 28 juin, l'accusé n'a pas reprendre l'audience car il a été agressé en prison. Des sources ont déclaré à Rolling Stone que le suspect, Eric Holder, avait été blessé vers 16 heures, peu après avoir quitté la salle d'audience de Los Angeles où il est actuellement jugé pour le meurtre du rappeur survenu en mars 2019. Rolling Stone rapporte également qu'il n'y a aucune certitude quant à ce qui est réellement passé mais que le prévenu aurait dû être tenu à l'écart des autres prisonniers durant son transport entre le tribunal et la prison. La gravité des blessures de Holder n'était pas précisément connue mais une source a déclaré au magazine qu'il avait besoin de soins médicaux et souffrait de plus que d'un "simple oeil au beurre noir"...

Eric Holder est membre du gang Rollin 60s. Il est accusé d'avoir tiré sur Nip devant son magasin de vêtements The Marathon en 2019. Le procès pour meurtre a débuté mercredi 15 juin, plus de trois ans après la mort du rappeur. Le procureur de district adjoint John McKinney a expliqué lors de l'audience initiale qu'Holder avait abattu Nipsey dans un parking de Crenshaw après s'être approché de lui et l'avoir frappé à la tête, croyant que l'artiste avait parlé de lui comme étant une balance. Il a aussi précisé qu'une balle avait sectionné la colonne vertébrale de Nispey Hussle ce qui fait que, si l'artiste avait survécu, il aurait fini sa vie dans une chaise roulante.