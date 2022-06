Nipsey Hussle : le procès de son assassin débute

Un procès très attendu aux States.

Le 31 Mars 2019, la West Coast perdait un de ses plus grands représentants actuels en la personne de Nispey Hussle. Le rappeur était abattu par balles, l'agresseur ayant fait feu à dix reprises en direction de l'artiste, lui laissant très peu de chances de survie. Il l'aurait même piétiné... Le rappeur de Crenshaw est décédé quelques instants plus tard, et les deux autres personnes touchées par les balles (la fusillade a eu lieu en pleine rue, en plein après-midi) ont visiblement pu être sauvées. Aujourd'hui, l'heure est venue de rendre des comptes pour le principal suspect.

Le meurtrier présumé de Nispey Hussle s'appelle Eric Holder, il a désormais 32 ans et a été inculpé pour meurtre, deux tentatives de meurtre, ainsi que pour possession d'arme à feu. Il a plaidé non coupable pour toutes ses charges et le procès a débuté le 2 juin, avec la sélection des membres qui vont composer le jury. Selon les médias américains, le procès devrait durer autour de 4 semaines, on apprend aussi que le tueur présumé est suspecté d'avoir utilisé deux armes différentes, un revolver chromé et un autre noir semi-automatique, pour tuer le rappeur.

Selon plusieurs témoins ainsi que le chef de la police, la dispute entre les deux hommes aurait commencé lorsque le rappeur a accusé son agresseur d'avoir été une balance. Holder a très peu apprécié l'insulte, et l'embrouille s'est donc réglée à la manière des gangs US. C'est l'occasion de rappeler à tous les rappeurs de faire bien attention à leurs paroles. La rue, ça n'est pas le rap game. Nipsey Hussle aurait dû le savoir, étant lui-même ancien membre de gang...