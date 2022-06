The Game provoque à nouveau Eminem

Il continue de penser que Slim Shady soit meilleur que lui...

Alors qu'on attend toujours la sortie de son nouvel album "Drillmatic", on se demande si The Game n'est en léger manque de buzz. En effet, au lieu de parler de musique, il continue d'envoyer des scuds à Eminem qui, on le remarque, ne lui a jamais répondu... Toujours est-il que le rappeur de Los Angeles vient d'en remettre une couche sur le Detroiter se moquant de son dernier single, "The King And I", co-produit par Dr. Dre pour la bande-originale du film "Elvis". Il semble que ce morceau n'ait globalement pas plu à Game comme il l'a fait remarquer alors qu'il donnait une interview pour UPROXX. En tout cas, pas de quoi l'empêcher de penser que l'aura de Slim Shady est largement surestimée...

"Aujourd’hui, personne ne s’en prend à Eminem à cause de cette idée préconçue qu’il est meilleur que tout le monde. Eh bien moi, je veux de l’action et je la veux maintenant ! Eminem n’est pas meilleur que moi. Je suis meilleur que lui. Je le dis et je le répète et je continuerai à le faire !"

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'Angelino en remet une couche, prenant comme exemple le dernier titre d'Em' avec cette question, entourée d'émojis morts de rire : "C’est celui qui est censé être meilleur que moi ?"