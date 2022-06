Soso Maness veut se lancer dans la politique

Lors d'une interview pour PureBreak ,Soso Maness a confié qu'il serait prêt à se lancer en politique en se présentant pour devenir maire à Marseille. En pleine promotion de son nouvel album "A l'aube" disponible depuis le 10 juin, le rappeur phocéen a répondu à la "Tu vas te présenter à la mairie de Marseille ?" dans le cadre d'une "Vrai ou Faux",

lors d’une interview le rappeur phocéen à répondu positif à la question : . En effet le rappeur se dit intéressé pour devenir maire du 13ème et 14ème arrondissement de Marseille à partir de l'année 2026.

"Vrai ! La mairie du 13ème, 14ème, en 2026. Je me suis toujours intéressé aux problèmes dans les quartiers, et je pense que comme j’y ai vécu je peux avoir les solutions. Je prendrais SCH en adjoint au maire."

Provenant lui-même du quartier de Fond Vert, Soso Maness se dit apte a résoudre les problèmes des quartiers de ces arrondissements étant donné qu'il en vient. Entre musique, documentaire et série, le marseillais ne s'arrête pas et dévoile un nouveau projet de vie qui est de venir en aide à la communauté, et souhaite avoir un impact positif sur sa ville et notamment sur les jeunes qui pourraient vouloir suivre son parcours dans l'avenir.

Soso Maness futur maire de Marseille ? Il répond cash à notre Vrai ou Faux... pic.twitter.com/SbcGmOTyqO — Purebreak (@pure_break) June 20, 2022

Soso Maness a de l'ambition mais elle sera sans doute difficile à mettre en oeuvre. Mais, après tout, Kanye West a bien réussi à se présenter à l'élection présidentielle américaine, pourquoi pas Soso maire de Marseille ?

En tout cas nous, on y croit fort, et on espère voir cette idée devenir réalité !