Jay-Z : quand il fait honte à sa fille Blue Ivy...

Blue Ivy est une adolescente comme les autres, même si ses parents sont des superstars.

Jay-Z est une des plus grandes superstars du monde. Il est aussi fan de basket et suit les NBA Finals entre les Boston Celtics et les Golden State Warriors avec passion. Evidemment vu sa "surface financière", il peut se payer les meilleures places, celles au plus près du jeu, au raz du parquet. Evidemment aussi, sa présence ne passe jamais inaperçue. Surtout avec des caméras partout. Et les finales NBA, c'est un peu comme Roland-Garros en France, c'est l'endroit où il faut être vu. Alors Hova assiste aux matchs et lors du game 5, il était avec sa fille ainée, Blue Ivy. Quand la caméra qui retransmet des images du public sur les écrans géants de la salle s'est arrêtée sur eux, le rappeur new-yorkais a reçu une immense ovation. Mais cela n'a pas été du tout du goût de sa fille qui aurait sans doute préféré un peu plus de discrétion. Regardez bien sa réaction quand il veut l'embrasser et lui faire un câlin. Comme tous les ados de son âge, elle fait tout pour se dégager...