La F s'excuse pour son diss track contre Ziak

Le monde de la drill n'est pas un long fleuve tranquille. Kai du M clashe régulièrement Ziak et d'autres drilleurs et La F s'en est violemment pris à Gazo il y a peu de temps. Mais le rappeur lyonnais est aussi capable de faire son mea culpa. Dans l'émission "Wsh", il s'est excusé d'avoir clashé Ziak.

"Ce sont des choses, avec du recul, je me dis : ouais tranquille en vrai on ne se connaît pas. Pour le daron frère, sincèrement, excuse-moi. Par rapport à ça, il n'y a pas plus rien, je suis homme frère, j'assume mes torts."

LA F qui s’excuse par rapport au clash avec ZIAK sur « Felix Youssoupov » pic.twitter.com/rxedxmmbwE — DrillDiscovery🇬🇧🇨🇵 (@DiscoveryDrill) June 12, 2022

Pour mémoire et pour ceux qui ne connaissant pas l'histoire, Ziak a sorti le morceau "Raspoutine" dans lequel il évoque la mort de son père. La F lui avait alors envoyé un diss track dans le titre "Felix Youssoupov". Le titre fait d'ailleurs référence à l'homme qui a tué Raspoutine.

La F n'a pas d'égard non plus pour Gazo. Il s'en récemment pris à lui en le menaçant et en lui interdisant de venir à Lyon.

"Il faut savoir que lui et moi, on a de l’ancienneté déjà. Là je vous montre mon visage comme ça, il n’y a personne qui va dire « ouai je me cache derrière un masque ». Il faut savoir que lui je l’ai déjà laissé rapper à Lyon. Tu m’as remercié parce qu’on t’a laissé rapper. Me force pas à ramener les organisateurs de la soirée pour le dire en vidéo. Ils le feront. Lyon, c’est à moi. Ça veut dire toi, maintenant, Lyon tu viens plus".

Quant à savoir s'il s'excusera cette fois, c'est une autre histoire...