Jeanjass : découvrez le tracklisting de "Doudoune en été"

Jeanjass dévoile la tracklist de son prochain album !

Après la trilogie d'album "Double hélice", les compères Caballero & Jeanjass se sont lancés chacun de leur côté. En effet, le 16 avril 2021 Caballero et Jeanjass ont sorti en même temps un album solo constitué de 19 et 18 titres, intitulé "OSO" et "Hat trick" et contenant des feats avec PLK et Luv resval dans le projet de Caballero alors que Jeanjass invitait Raf, Némir et Akhenaton. Plus d'un an plus tard, le rappeur originaire de Charleroi va sortir un nouvel album solo "Doudoune en été" constitué de 10 titres dont 4 feats : on pourra y retrouver Youssoupha, Tuerie, Fuku et Jazzy Bazz.

Composé à la base de 7 titres comme l'EP "Osito" de Cabellero sorti le 8 avril 2022, Jeanjass a décidé d'en rajouter et de faire de ce projet un album de 10 titres et cela ne peut que nous réjouir ! Le rappeur a également mis en précommande des vinyles édition limitée du projet disponible depuis le 7 juin.

On se donne donc rendez-vous le 17 juin pour un nouvel album qui promet !

Tracklist de "Doudoune en été" :