Naps : découvrez le tracklisting de "La TN"

Naps dévoile la tracklist de son nouvel album !

Près de deux semaines avant la sortie de son nouvel album, Naps a dévoilé la tracklist de "La TN", son nouveau projet qui sortira le 17 juin prochain. Le rappeur a déjà annoncé la couleur de l'album en sortant un premier extrait intitulé "la Maxance", son qui rappelle le hit "La kiffance", ainsi que la cover du disque qui a été réalisée grâce à la participation des fans de l’artiste du Sud de la France.

Composé de 19 titres, le créateur du gimmick "Okay Okay" nous propose huit feats dont trois avec le même artiste : Kalif Hardcore. On pourra également retrouver le drilleur Gazo, les Marseillais Alonzo et SCH, le rappeur espagnol Morad ainsi que les Parisiens Kalash Criminel, Kaaris et Dadju. Naps nous propose donc un album qui réunit le rap des deux capitales du rap français. Il a été en plus rajouté au projet de 18, un 19e son bonus intitulé "G700" en featuring avec Dadju.

Connaissant le talent du rappeur pour ambiancer ces fans, l'album risque de rendre l'été encore plus chaud que prévu !

Tracklist de "La TN":

La Maxance

Vamos (feat Gazo)

Sensas

Ma best (feat Kalif Hardcore)

Faut s'tailler (feat Kalif Hardcore)

Bogota (feat Morad & Alonzo)

Diadia

Qnqs

4 anneaux gris (feat Kalif Hardcore)

Target

Rooftop

Dreamlife (SCH)

La Pyra

Devant la mer

Critikal

Bouillant

La mala

VVS (feat Kaaris & Kalash Criminel)

G700 (feat Dadju)

Rendez-vous le 17 juin !