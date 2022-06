Après "La Kiffance" Naps balance "La Maxance"

Naps est au max de "la Maxance"

"Okay Okay", Naps est de retour avec le clip de "La Maxance", premier extrait de son prochain album "La T.N". Après le hit de l'année 2021 "La Kiffance", Naps balance un son créé pour être la suite du single certifié disque de diamant. On peut y retrouver des références à "La Kiffance" comme la phrase culte "elle a fait la petite frange", ainsi que ce rythme et cette ambiance qui sentent bon l'été que Naps sait si bien mettre dans ses sons.

En plus de "La Maxance", le rappeur marseillais a dévoilé lundi 16 mai la cover de son album ainsi que la date de sortie de celui-ci : il sera disponible le 17 juin 2022.