Jack Harlow devient serveur au KFC !

Le rappeur a surpris les clients.

Jack Harlow est au coeur de l'actualité depuis la sortie de son album "Come Home The Kids Miss You". Mais s'il fait le buzz depuis quelques heures, c'est parce qu'on l'a vu servir lui-même dans un drive KFC près d'Atlanta, surprenant de nombreux fans. Il faut dire que le rappeur est en pleine promotion de son partenariat avec la chaîne de fast-food. Il était donc sur place pour servir le "Jack Harlow Meal" qui comprend des frites avec une recette secrète, des macaronis au fromage, un sandwich au poulet épicé, de la limonade et de la sauce Ranch.