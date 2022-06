50 Cent clashe à nouveau Madonne

Le gars est incorrigible.

50 Cent fait partie de ces rappeurs assez incontrôlables qui foutent bien le bordel dans le game, en lançant ou relançant des clashs tous les 6 mois (ça nous rappelle quelqu'un en France...). En presque 25 ans de carrière, le rappeur s'est embrouillé avec la quasi-totalité de ses collègues, à part Eminem, Dr. Dre et Snoop Dogg. Mais non content de terroriser le rap game, le rappeur s'en est aussi pris à d'autres célébrités, comme lorsqu'il avait choisi de se moquer de Madonna l'année dernière, pour ses photos un peu hot.

50 Cent s'était alors excusé devant la tempête qu'il s'est prise sur les réseaux sociaux. Mais comme vous vous en doutiez, les excuses de 50 Cent n'étaient pas sincères et cette semaine le rappeur a recommencé à troller la chanteuse. Cette fois, il l'allume dans les règles, en repostant une photo initialement postée par la chanteuse sur son compte Instagram. En légende,on peut lire "j'espère qu'elle n'a pas fait prendre cette photo à ses enfants. A 63 ans, que quelqu'un lui dise de se calmer peu".

En plus de tacler la chanteuse sur son âge, il poste aussi des montages pour la comparer à ... un alien. 50 Cent n'a pas de limite, on le savait dans le rap game, mais pour la diva pop ça doit être une découverte assez douloureuse. On imagine que cette fois, le rappeur ne s'excusera pas comme il l'avait fait lors du premier clash l'année dernière.