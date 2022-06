50 Cent à Bercy avec Bosh !

Le rappeur français assurera la 1ère partie.

Pas forcément le plus actif dans les bacs depuis 10 ans maintenant, 50 Cent a parfaitement réussi sa reconversion en businessman ainsi que dans le cinéma. Acteur, mais aussi producteur de séries, le rappeur de New-York a un peu délaissé le micro. Mais que les fans se rassurent : il a toujours la patate, comme il l'a montré sur la scène du Superbowl cette année, avec Dre, Snoop et Eminem. Il le montrera encore sur scène à Bercy, les 17 et 19 juin, en compagnie d'un rappeur français qui est chargé d'assurer la 1ère partie du show.

Ce rappeur français, ce sera Bosh ! Un choix qui peut paraître surprenant pour certains, mais pas pour nous. En effet, le rappeur français et la légende New-Yorkaise ont plusieurs points communs. Déjà, personne n'ose remettre en cause leur street cred', en tout cas pas en face. Ensuite, les deux sont acteurs, avec des séries qui sont très imprégnées de l'univers du rap et de la street ("Validé" pour Bosh et "Power" pour 50 Cent). Enfin, ils ont tous les deux le même amour de la musculation et aussi des sports de combat comme la boxe.

Don’t miss out Paris! June 17 and 19 at Accor Arena. Bosh will be kicking off each nighthttps://t.co/U8krj5m9X9 pic.twitter.com/qcuK6qixcI — 50cent (@50cent) May 17, 2022

Bon, on est d'accord avec vous, Fifty récemment a sûrement fait plus de visites des tables de restaurants 5 étoiles que des salles de sport. Il faut dire aussi qu'il aura 47 ans cette année. Mais si vous vous rappelez de l'époque "The Massacre" ou encore "Get Rich or Die Tryin", personne n'avait envie d'aller embêter le monsieur. La team Gros Bras sera donc au rendez-vous à l'AccorHotels Arena les 17 et 19 juin prochains.

Petite précision historique, en 2007, lors du dernier show de 50 Cent à Bercy, c'est Rohff qui avait assuré la première partie d'une main de maître. Rohff, qui connaît désormais très bien Bosh grâce au tournage de "Validé". Un beau passage de témoin, mais aussi une petite pression en plus pour Bosh, qui on l'espère va tout donner à Bercy en juin.