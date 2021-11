50 Cent trolle Madonna !

La diva est la nouvelle victime de l'humour de Fifty.

50 Cent a toujours eu beaucoup d'humour. Lui qui passait pour être un mec dangereux, de la rue, un OG de New-York est avant-tout un grand blagueur et un grand vanneur, au grand désespoir de ses nombreux ennemis dans le rap game US. Il faut dire que Fifty a souvent utilisé ses talents de mec drôle pour essayer de rabaisser la concurrence, ou même d'aller taquiner gratuitement n'importe quelle tête d'affiche. Et cette fois, le rappeur a visé un gros poisson puisqu'il a choisi de s'en prendre directement à Madonna.

On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans la tête de 50 Cent pour qu'il se réveille un matin et se dise : "tiens, j'irai bien balancer des sal***ries à Madonna". Quoiqu'il en soit, il a pris pour prétexte le dernier shooting Instagram de la star de la pop. Un shooting assez sexy et osé, comme souvent avec la chanteuse, même à 63 ans. Un shooting qui n'est pas passé inaperçu auprés de Fifty, qui en a reposté une des photos les plus explicites, avec en légende :"C'est le truc le plus drôle. Madonna cachée sous le lit en train de faire comme si elle était vierge à 63 ans. Elle ferait mieux de sortir son vieux cul de là".

Toujours beaucoup de classe de la part de 50 Cent, évidemment. Mais là où c'est vraiment parti loin, c'est lorsque le rappeur a carrément lancé un "Like a virgin 63 challenge" dans lequel les gens détournent la pose de Madonna avec des idées très drôles. Notamment une où il affirme qu'il va faire un remake du Magicien d'Oz, avec la participation de Madonna. On n'a pas spécialement eu de réponse de la part de la chanteuse, on pense qu'elle s'en fout un peu. Mais en attendant, on se marre bien. Quel blagueur ce Fifty.