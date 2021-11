50 Cent jouera dans "Expendables 4"

50 Cent construit un empire cinématographique grâce à sa collaboration avec la plateforme de diffusion "Starz" pour laquelle il produit des séries à succès comme "Black Mafia Family" récemment, mais il s'assure toujours d'avoir du temps pour des rôles en dehors de ceux de son univers. Mardi 9 novembre, le rappeur a d'ailleurs révélé qu'il avait gagné une place dans le casting de "The Expendables 4", un film qui devrait arriver en 2022 dans les salles obscures.

En légende de sa photo publiée sur Instagam, il a notamment écrit, taquin :

Le blockbuster arrive huit ans après le troisième volume de la franchise "The Expendable" et le patron de G-Unit prendra donc part à une mission aux côtés, notamment, de Sylvester Stallone, Jason Statham et Megan Fox. Comme à chaque fois, le casting sera puissant et musclé !