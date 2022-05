A$AP Rocky et Rihanna accueillent un petit garçon

Pour ceux qui n'auraient pas suivis, rappelons que les deux artistes sont amis depuis plus de dix ans mais ce n'est que récemment qu'A$AP Rocky est sorti de la friend zone pour devenir le fiancé de Rihanna et ainsi former ce que l'on appelle un It-couple. Ils sont mis ensemble en 2020 , une relation que Riri a confirmé à la fin de la même année. Et ce n'est qu'en janvier de cette année qu'elle a annoncé sa grossesse. A noter d'ailleurs que tout le monde pensait que ça serait fille... Comme quoi les rumeurs...