Lil Gotit donne des nouvelles de Young Thug et Gunna

Il a aussi donné des nouvelles de Gunna :

Il semble donc que tout le monde garde le moral même si la situation est particulièrement compliquée. Young Thug et Gunna sont sous les barreaux pour avoir essayé de violer la loi RICO. Quelques jours plus tard, le vendredi 13 mai, Lil Gotit annonçait que Lil Keed était décédé à l'âge de 24 ans même si la cause de son décès n'a pas été révélé.

"Je ne peux pas croire que je t'ai vu mourir aujourd'hui, mon frère, je ne peux pas arrêter de pleurer. Je sais ce que tu veux que je fasse et c'est dur pour maman papa nos frères Naychur et Whiteboy."

Tout le monde semble garder le moral malgré les tragédies qui s'accumulent.