Booba accuse Vald

Le V essaie-t-il de faire déprogrammer le Duc des Francofolies ?

Booba et Vald font tous les deux parties des têtes d’affiche du Festival Francofolies. Alors que B2O attend cette rencontre avec impatience, il accuse désormais son ennemi de vouloir faire annuler sa venue.

Comme chaque année, le festival des Francofolies aura lieu cet été à la Rochelle. Du 13 au 17 juillet, de nombreux artistes vont monter sur scène, mais c’est plus particulièrement la date du 15 juillet qui fait parler d’elle. SCH, Ziak, Vald et Booba font partie du line-up de ce jour-là et c’est plus particulièrement la programmation de Kopp et du V qui pourrait poser problème. En effet, les deux artistes se sont livrés une guerre via réseaux sociaux interposés pendant plusieurs semaines. Leur beef a commencé par une attaque du Duc sur la sortie de l’album V, à laquelle Vald a répondu. S’en est suivi des clashs à répétition jusqu’à ce que le rappeur du 93 y mette un terme.

Cependant, Booba (qui n’est pas réputé pour lâcher l’affaire facilement), a poursuivi ses provocations. Ce dernier a notamment interpellé à plusieurs reprises son rival concernant les Francofolies. S’il lui a d’abord promis de lui faire une Will Smith (ce qui sous-entend une gifle comme aux Oscars), il accuse désormais le V et son équipe d’essayer de le déprogrammer. Il lui posé la question directement sur Twitter :

"Vald t’es prêt pour les Francos? J’ai vu que vous essayez de me faire annuler de l’événement? Mais pourquoi? J’vais pas te frapper je veux juste discuteeyyy! On ne peut plus discuter? On se parle, on se serre la main et on clos le dossier. Tu viens avec Roger?".

Pour accompagner ses dires, Booba a également partagé une photo du père de Vald, Roger le Du. Pendant leur beef, le Duc a plusieurs fois affiché Roger en partageant des posts Facebook plus que douteux et l’accusant de racisme. Cette fois-ci, il a décidé de poster le profil Twitter du père de Vald qui a écrit en légende : "Roger, 59 ans, agriculteur de Poitou-Charentes. Je ne suis pas raciste car le racisme est un crime et le crime c’est pour les noirs".

Booba a une nouvelle fois frappé, mais cette fois-ci, Vald ne répondra peut-être pas à cette provocation. Quoi qu’il en soit, la journée du 15 juillet s’annonce déjà mouvementée.