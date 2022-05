Playboi Carti : son concert interrompu à cause d'une émeute

Ses fans étaient déchaînés.

Un drame a été évité de peu le week-end dernier lors d’un festival en Californie. Des fans de Playboi Carti ont fait tomber une barrière provoquant un mouvement de foule et l’arrêt de son concert.

Comme chaque année, la ville de San Bernardino en Californie organise le Smoker’s Club Fest, un festival rassemblant de nombreux artistes du rap game us. Cependant, l’événement a failli virer au cauchemar suite à un incident dès le premier jour du festival, le samedi 30 avril. Des artistes tels qu’A$AP Rocky ou encore Kid Cudi faisaient partie des têtes d’affiche, tout comme Playboi Carti qui, lui, a vu son concert s’écourter.

L’interprète de "Sky" a à peine eu le temps d’interpréter deux musiques qu’un homme, visiblement un membre du staff, est intervenu sur scène. Selon ce dernier, un problème de sécurité a empêché la poursuite du concert. En effet, avec la pression du public dont les fans du rappeur d’Atlanta (qui étaient visiblement déchaînés), les barrières de sécurité ont cédé. Suite à cela, un bon nombre d’entre eux ont essayé de se diriger à toute vitesse vers la scène, provoquant une émeute et surtout, une grosse frayeur pour les agents de sécurité. Malheureusement pour l’ex Iggy Azalea, son passage a dû se terminer plus tôt que prévu, mais fort heureusement, personne n’a été blessé et le festival a pu reprendre une fois le calme revenu.

Playboi Carti fans trying to rush the stage at Smoker’s Club Fest pic.twitter.com/QoUtis4MMh — Aye Sincere 💖 (@Aye_Sincere) May 1, 2022

S’il y a bien une chose qu’on peut retenir, c’est la rapidité avec laquelle les organisateurs du Smoker’s Club Fest ont réagi. Il faut dire qu’après le drame de l’Astroworld Festival de Travis Scott fin 2021, les organisateurs de festivals ne peuvent pas se permettre d’être négligents. Finalement, il y aura eu plus de peur que mal et Playboi Carti a même pu rattraper le coup en interprétant un titre inédit avec A$AP Rocky, pour le plus grand bonheur des fans en délire.