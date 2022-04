Booba s'embrouille avec I.K. sur leur rencontre en prison

Il y a peu, I.K. était l'invité de notre ami Lamal El Pistolero dans l'émission "Lamal Live Show". Au cours de l'entretien, les deux hommes sont revenus sur la rencontre en prison d'ikbal et Booba, alors nouvel arrivant au bâtiment C de la prison de Nanterre.

"Je suis en promenade. J'entends qu'on m'appelle. Je me retourne et Bilou d'Aubervilliers me demande si je vais faire des feats avec Booba. Je vois un mec à sa fenêtre, il était en train de faire son lit et il continue à m'appeler. Je traverse toute la promenade et je vais le voir et on me dit : 'c'est Booba'. Moi, je ne le connaissais pas. Lui, il me connaissait, il connaissait mon prénom. On parle par la fenêtre. Il me dit : 'je suis un pote à ton frère'. On parle normal, tranquille, sympathique et tout. Il connaît mon frère, forcément je suis solidaire. Je lui demande s'il a de quoi cantiner, il me dit non mais ça va arriver. je monte, je lui envoie l'auxi pour lui ramener 2-3 trucs mais ce n'était pas des pâtes, je pense qu'il a dit ça pour rigoler. Après, on a tourné ensemble à Nanterre, bâtiment C. Les gens lui cassaient un peu les couilles parce que Gab'1 avait sorti un morceau, "J't'emmerde". Quand il est sorti de prison, il est venu dans ma cellule, on s'est pris dans les bras, il a donné le numéro, je préparais une compil' dont je lui dis 'quand je sors, tu poses', j'avais l'idée de la mixtape 'Talents Fâchés'. Et quand je suis sorti, il n'a pas posé. On s'est appelé, on s'est vu mais il a bégayé, j'ai zappé direct."