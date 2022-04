Booba tacle Koba LaD !

Le Duc a du mal à accepter son soutien à Emmanuel Macron.

Booba s’est moqué de Koba La D suite à ses propos adressés au Président de la République. Toujours avec beaucoup d’humour, B2O l’a affiché sur Instagram.

L’élection présidentielle fait couler beaucoup d’encre et pour cause ! Comme en 2017, le deuxième tour opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Partout, que ce soit sur la toile, dans la rue ou même au travail, de nombreuses personnes appellent à faire barrage à l’extrême droite et à contrer Marine Le Pen, en votant pour le président sortant. Dans le rap game aussi certains se sont mobilisés à l’instar de Koba la D.

L’interprète de "Chic Choc" avait publié un message en story Instagram dans lequel il évoquait son soutien à Emmanuel Macron. Il disait : "Tu as tout mon soutien l’ami. Sors-nous de ce guêpier le sang", accompagné du hastag "non à Le Pen". Un message qui n’est pas passé inaperçu, surtout pour Booba qui commente régulièrement l’actualité politique et qui n’hésite pas à partir au charbon pour défendre ses idées peu importe les conséquences. On se souvient avec quelle rapidité il s’est retrouvé dans la sauce après avoir validé des propos d’Éric Zemmour.

Le point du vue du rappeur du Bât 7 semble avoir beaucoup fait rire celui qui vient d’obtenir son premier disque de diamant et c’est également en story Instagram qu’il lui a répondu : "T’as pas dosé frérot, le sang de quelle veine ? C’est pas la jugu en tout cas, c’est sûr. Il veut interdire les ballons en plus belek". Le tout avec des émojis morts de rire. Donc, une réponse à la Booba. Alors qu'il validait Koba La D il y a quelques années, aujourd’hui il n’hésite pas à le clasher et ce n'est pas surprenant. À voir maintenant, si le jeune rappeur lui répond.