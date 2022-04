YNW Melly pense être libéré avant la fin de l'année

Alors que, de l'extérieur, on a l'impression que les choses se compliquent pour YNW Melly, le rappeur, lui, semble étonnamment serein à l'approche de son procès pour double meurtre. C'est en tout cas le sens de son dernier message sur les réseaux sociaux. Il se voit même rentré chez lui à très court terme... Au plus tard à la fin de l'année comme il l'a écrit dans sa dernière publication sur laquelle on le découvre particulièrement souriant.

It’s bout that time 🥶 y’all can uncross y’all 🥜 i’ll be home this year 💙🌍 pic.twitter.com/l6JgBUW3mu — Melvin & Melly 2 Face 🌗 (@YNWMelly) April 19, 2022

S'il a plaidé non coupable, YNW Melly reste toujours accusé du double meurtre de ses amis Christopher "YNW Juvy" Thomas Jr. et Anthony "YNW Sakchaser" Williams. Récemment, on apprenait que son ADN avait été retrouvé près de la scène de crime tandis qu'une ordonnance autorise les procureurs à utiliser ses tatouages contre lui, comme un signe d'appartenance à un gang.

Et, cette semaine, le rappeur a aussi expliqué que ses droits téléphoniques avaient été révoqués. Il faut dire qu'une des dernières fois où il s'en était servi, c'était pour donner une interview et dire que sa mère était une menteuse... Résultat, il a été sanctionné.