Benjamin Epps : son poisson d'avril

Un joli clin d'œil à la récente polémique.

Benjmain Epps fait partie des nouveaux visages du rap français actuel. Originaire de Libreville, le rappeur de 25 ans est arrivé en France pour s'imposer dans le rap game, et durant ces deux dernières années, il a su se faire remarquer. Plus que ça, il intrigue, avec son style un peu old school, ses références rap très pointues et sa voix si caractéristique. S'il semble avoir une personnalité plutôt calme et tranquille, il aime aussi beaucoup la compétition, et titiller ses adversaires avec quelques piques.

Il avait notamment envoyé quelques piques aux tauliers du rap marseillais actuel, SCH, Jul et Naps, il y a quelques temps. Et il a remis le couvert avec beaucoup d'humour, à l'occasion du 1er avril et du fameux poisson d'avril. Dans une de ses story, il a notamment annoncé "Un nouveau projet ce soir à minuit", avant d'ajouter "Featuring Jul, Naps, Sch et Westside Gunn". Évidemment, ses fans ont été nombreux à être surpris par l'annonce de Benjamin Epps.

Pour Westside Gunn, certains auditeurs de rap lui ont reproché d'avoir une voix et un flow identique, Eppsito leur a donc fait un gros clin d’œil pour faire réagir. Pour SCH, Jul et Naps, il s'agissait aussi évidemment d'une blague, lui qui avait avoué qu'il n'appréciait pas spécialement leur musique. Il a évidemment annoncé à la fin de la journée qu'il s'agissait d'un poisson d'avril : "c'était marrant de ire vos messages le pips, merci à ceux qui ont joué le jeu. En ces temps difficiles, on a besoin de déconner un peu. Surtout prenez soin de vos familles. C'est le plus important". On va suivre ces sages paroles, et vous?