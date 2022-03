Diddy sur Will Smith et Chris Rock : "je n'ai jamais confirmé qu'ils étaient réconciliés"

La brouille continue.

Plusieurs jours après l'événement, la gifle de Will Smith sur Chris Rock après une blague sur la maladie de sa femme, Jada Pinkett Smith, fait toujours couler autant d'encre. Cité par un média, Diddy aurait déclaré que les deux hommes s'étaient réconciliés après la soirée. Aujourd'hui, il sort du silence pour revenir sur ses propos rapportés par Page Six.

Il aurait dit :

"Il n'y a plus de problème, c'est terminer, je peux le confirmer. Tout est amour, ce sont des frères."

Mais, aujourd'hui, Diddy nie avoir pronconcé ces mots et prétend que ce qu'il a dit a été mal retranscrit. S'adressant à TMZ, il précise :

"Je n'ai jamais confirmé qu'ils s'étaient réconciliés. J'ai dit : 'En tant que frères, ils vont s'en sortir et passer à autre chose avec amour'."

Une source proche de Diddy aurait ajouté : "Il sait que les gens souffrent et ne veut pas devenir l'intermédiaire ou prendre la lumière alors qu'il est hors du conflit. il veut avancer de la bonne manière."

Il faut dire que, peu de temps après les commentaires de Diddy, une source proche du célèbre comédien a nié l'affirmation, confirmant que les deux poids lourds d'Hollywood ne s'étaient pas parlé depuis l'incident. Comme l'a rapporté TMZ, Chris Rock a été "ébranlé et déconcerté" et s'est immédiatement rendu dans sa loge sans "aucune intention" de rester. Il a d'ailleurs rapidement quitté le Dolby Theatre et a finalement fait surface à l'After Party des Oscars de Guy Oseary où il a tenté de se calmer. Il n'a pas d'ailleurs pas pris la parole après les excuses publiques de Will Smith. Tony Rock, le frère de Chris, a d'ailleurs confirmé sur Twitter que les deux stars étaient toujours brouillées.