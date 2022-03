Tortoz victime d'un cancer, il donne de ses nouvelles

Et celles-ci sont plutôt rassurantes.

Début janvier, le rappeur Tortoz partageait une triste nouvelle. Le jeune Grenoblois annonçait être atteint d’un cancer et annonçait devoir mettre sa carrière en pause afin de pouvoir se battre contre la maladie… Une nouvelle triste pour le rap français et surtout pour lui, qui venait à ce moment-là de terminer son dernier projet et s’apprêtait à clipper les premiers extraits de ce dernier. Mais, il semble que Tortoz aille mieux, même s'il n'en pas terminé avec la maladie et la chimiothérapie. Il va bien et continue de se battre comme il a pris le temps de l'écrire sur Twitter :

Je vous remercierais jamais assez pour la force que vous m’envoyez depuis plusieurs mois. J’ai jamais eu l’impression d’être seul dans ma maladie et c’est ce qui m’aide le plus à avancer 💪❤️ — TORTOZ 🌸 (@Tortoz_) March 28, 2022 Chaques jours est un pas de plus vers la guérison, j’ai tellement hâte de reprendre ma vie, sortir du son, partir en tournée et vous rendre l’amour que vous m’avez donné ! À très vite ❤️❤️ — TORTOZ 🌸 (@Tortoz_) March 28, 2022 Avant ces derniers posts, il avait déjà écrit ces quelques mots au bout de quelques semaines de chimiothérapie, comme un premier bilan : "Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles la mif. Le traitement avance parfaitement. Le résultat des analyses après deux mois de chimio sont excellents donc pas de stress l'équipe ! Merci pour l'énorme soutien que vous continuez à m'apporter chaque jour, je vous aime tous ! Prenez soin de vous et de vos proches."

La maladie est toujours présente, mais depuis le début de sa thérapie, elle ne fait que de s’atténuer et le rappeur est sur la voie de la guérison… On est de tout cœur avec lui.