Tortoz donne de ses nouvelles : "les résultats sont excellents"

C'est positif.

Il y a quelques semaines, le rap game apprenait avec surprise et peine que Tortoz, le jeune rappeur grenoblois, était atteint d'un cancer. Depuis, il avait pris du recul de la scène médiatique et des réseaux sociaux pour se soigner et se reposer. Mais devant l'insistance de ses fans à lui demander des nouvelles de sa santé, il est sorti du silence pour poster un message visant à rassurer tout le monde.

"Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles la mif. Le traitement avance parfaitement. Le résultat des analyses après deux mois de chimio sont excellents donc pas de stress l'équipe ! Merci pour l'énorme soutien que vous continuez à m'apporter chaque jour, je vous aime tous ! Prenez soin de vous et de vos proches."