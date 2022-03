Lupe Fiasco rappelle qu'il déteste Kid Cudi

Dans un tweet totalement gratuit...

Le rap américain n'est pas un long fleuve tranquille, cela fait longtemps qu'on le sait. Mais là, on ne sait pas si c'est le printemps ou un autre phénomène, mais les clashs refleurissent de plus belle. Après The Game qui a remis le couvert avec 50 Cent ou encore Freddie Gibbs et Gunna, voici un nouvel épisode du conflit qui oppose Lupe Fiasco et Kid Cudi.

Il n'a pas fallu grand-chose pour remettre le feu aux poudres. Comme beaucoup de ses pairs, Lupe Fiasco s'est rendu sur les réseaux sociaux pour s'exprimer sur la gifle de Will Smith sur Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. Et comme il était bien chaud, il a rappelé, comme ça, à brûle pourpoint qu'il détestait toujours Kid Cudi. On vous l'accorde, c'est totalement gratos...

"J'espère qu'ils pourront trouver un peu de temps pour accepter ce qui s'est passé, se réconcilier et passer à autre chose. Mais je suis toujours en mode Fuck Cudi..."