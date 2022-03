The Game attaque à nouveau 50 Cent

C'est toujours la guerre entre les deux ex-potes du G-Unit.

Parmi les clahs qui auront rythmé la vie du rap US ces dernières années sans jamais avoir été réglés, on a évidemment l'embrouille entre The Game et 50 Cent, deux monstres sacrés des années 2000. D'abord collègues, ils ont fini par s'embrouiller pour des histoires de contrats, mais aussi des histories d'ego. Alors que ces dernières années le conflit était un peu en stand-by, il a repris de plus belle depuis que c'est 50 Cent et non The Game qui a été choisi par Dre pour le SuperBowl à Los Angeles. Et ça ne semble pas vouloir s'arrêter.

En effet, The Game s'est mis à nouveau à insulter 50 Cent et cette fois il est passé à la vitesse supérieure. Sur son compte Instagram, il a publié un post dans lequel il parodie l'apparition avec la tête à l'envers de Fifty pendant le SuperBowl, en le fusionnant avec un poulet rôti. On peut voir également dans le post un DM qui vient directement de Cuban Link, apparemment petite amie officielle de 50 Cent. Sauf que la petite amie en question est en très petite tenue.

En légende, on peut lire "Va parler avec Swizz Beatz et Timbaland très vite, et arrête de fuir ce Verzuz... Oh et dis à ta meuf de rester en dehors de mes DM. Mais si elle en a marre de son mec en surpoids, gros comme pas possible, qui traîne la tête en bas gras comme un poulet rôti au Super Bowl... Elle peut venir me voir". Un message qui fiat donc également référence au fait que 50 Cent refuse l'organisation d'un Verzuz avec The Game depuis plusieurs mois. Pas sûr qu'il puisse continuer à se défiler longtemps ! Les posts ont depuis été supprimés par The Game, peut-être qu'il a pris un coup de pression....