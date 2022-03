Young Thug pense déjà à la retraite

Il a un plan...

La retraite est un sujet particulièrement sensible dans le rap game. Beaucoup d'artistes qui ont déclaré vouloir la prendre sont finalement revenus aux affaires musicales avec plus ou moins de réussite, il faut bien l'admettre. C'est sans doute ce qui motive Young Thug à déjà envisager la sienne. Alors qu'il est un des rappeurs les plus chauds du moment, il a déjà un plan pour se retirer et veut absolument s'y tenir. Alors qu'il fait la couverture du dernier numéro de XXL en compagnie de Gunna, il en a reparlé et a affirmé qu'il ne ferait pas partie des artistes qui rappent encore à 40 ans passés.