YoungBoy NBA : clashé par Gucci Mane, Boosie Badazz et Playboi Carti

Et comme tout ce petit monde était bien chaud, YoungBoy NBA et Boosie Badazz se sont aussi envoyés des gentillesses. NBA rappant notamment sa peine de voir que Badazz n'a rien fait pour maintenir leur amitié, toujours dans le titre polémique "I Hate YoungBoy".

Aujourd'hui c'est l'heure de la réponse du rappeur lui aussi originaire de Bâton Rouge dans le morceau "I Don't Call Phones I Call Shots" même s'il ne cite pas du tout le nom de NBA, sans doute pour ne pas lui donner trop d'importance et lui dit qu'il aurait mieux faire de lui téléphoner plutôt que de le clasher dans un de ses morceaux...