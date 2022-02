Gims enlève ses lunettes de soleil en plein concert !

Une image rare.

En général, c'est Booba qui fait fuiter des photos de Gims sans ses lunettes de soleil. Mais cette fois, c'est le rappeur de la Sexion d'Assaut qui a décidé de lui-même de dévoiler son regard lors d'un concert. Il a jeté ses lunettes dans la foule et, même s'il s'est retourné très vite, la séquence a été filmée par des spectateurs présents dans l'assistance.

Le 4 février restera comme un jour important dans la carrière de Gims. Il donnait un concert à Nice et, pour une fois, il a terminé le show sans ses lunettes de soleil qui font partie intégrante de son personnage. Ce moment a évidemment été filmé et s'est retrouvé un peu partout sur le Net. On y voit bien qu'il hésite, qu'il réfléchit, se demande si c'est une bonne idée ou pas avant de se lancer et de jeter sa paire de lunettes dans la foule.

Il faut dire qu'il l'avait annoncé sur Instagram peu avant le concert. Il avait écrit dans une story :

"Ce soir, je balance une paire de lunettes, celui ou celle qui les attrappera pourra enfin voir le monde sous son aspect réél."

Et il a tenu parole même s'il semble bien que ça lui ait coûté. On a l'impression qu'il se passe quelque chose en ce moment entre Gims et ses lunettes. En effet, le 4 janvier dernier, il posait également sans lunettes sur Instagram, les yeux fermés, certes, mais quand même.

Plus tôt, il avait déclaré dans l'émission "7 à 8" sur TF1 :

"Ça fait tellement longtemps que je les ai, j'ai fait tellement de choses avec que ce serait fou de les enlever là, maintenant. J'ai peur. Ça me fait peur de les enlever. Je ne sais pas pourquoi. On peut me demander de soulever un camion, je vais tout faire pour mais là, enlever mes lunettes comme ça, j'ai peur".

Est-il en train de la vaincre ? La question est posée...