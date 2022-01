NBA YoungBoy : une de ses maisons visées par un raid du SWAT !

Trois proches ont été arrêtés avec des armes.

NBA YoungBoy a beau être en liberté conditionelle et assigné à résidence dans une propritété de l'Utah, la justice n'en a pas terminé avec lui. Trois de ses proches ont été arrêtés à la suite d'un raid du SWAT dans une maison de Houston appartenant au rappeur. Selon un rapport de TMZ, l'assaut a permis la saisie de plusieurs armes et l'arrestation de trois personnes. La maison a été achetée par natif de Bâton Rouge et serait occupé par sa mère dont on ne sait pas si elle était présente au moment du raid. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas été arrêtée.

Par contre, les trois associés de YoungBoy ont été arrêtés pour des accusations telles que vol aggravé et voies de fait graves en relation avec une fusillade qui a eu lieu en novembre de l'année dernière, au cours de laquelle un homme a reçu plusieurs balles dans le corps et la tête. L'équipe SWAT aurait saisi des fusils AR-15, des pistolets et d'autres armes à feu.