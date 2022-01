Booba célèbre les 20 ans de "Temps Mort"

B2O est toujours aussi fier de son album.

Le 22 janvier 2022 sortait un disque qui a changé radicalement le rap game français. Ce disque, c'est "Temps Mort" de Booba. Un projet qui va transporter ce style de rap au sommet des charts et créer une tendance de laquelle il sera difficile de se détacher. Le disque continue d'influencer des rappeurs même encore aujourd'hui et ce classique a aussi touché la nouvelle génération. Alors forcément, quand est venue l'heure de fêter les 20 ans de ce qui est peut-être le plus grand album de rap français après 2000, le Duc s'est fendu d'un petit message.

Ca n'est pourtant pas dans les habitudes de Booba, lui qui n'aime pas trop ressasser le passer. Lors d'une interview pour l'émission La Sauce à l'époque, il avait même révélé qu'il ne connaissait plus du tout certains textes. Mais le rappeur a posté une photo du top album la semaine où "Temps Mort" est sorti. Le projet est en deuxième position, derrière celui de la Star Ac', mais devant les L5, Lorie ou encore Jean-Jacques Goldman. Une concurrence assez costaud, on peut le dire, surtout qu'à ce moment là le rap est loin de vendre autant que la variété.

En légende, on peut lire "ça c'est du top album mon gars !", puis Booba précise que ce score a été difficile à atteindre, devant notamment la réticence de Skyrock à diffuser ses titres, qualifiés de "rap de village". Mais comme le dit le Duc, ce village, c'est "Kattegat", en référence au célèbre village dans la série "Vikings". Avec un beau message d'espoir à la fin, qui s'applique encore aujourd'hui à tous ceux qui voudraient se lancer dans le rap : "croyez en vous vos coutumes et votre culture". Et surtout, profitez des 20 ans du disque pour aller réécouter ce chef d’œuvre !