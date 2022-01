Booba et Keny Arkana unis dans un même combat

Les deux artistes sont contre le pass vaccinal.

Booba est plus connu pour dire du mal de ses collègues rappeurs que du bien, à part quand ils marchent à ses côtés comme les membres du 92I. Les autres trouvent rarement grâce à ses yeux et ses amis deviennent vite ses ennemis, il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Maes actuellement. Alors quand on l'a vu faire des compliments à Keny Arkana qui avait "prévu" la pandémie et les problèmes sanitaires que nous rencontrons aujourd'hui, on a été surpris, d'autant qu'il s'est incliné devant tant de clairvoyance. Et la Marseillaise lui a répondu et leur échange sur les réseaux a été surprenant tant le Duc a été gentil avec elle et reconnaissant. Franchement, on n'a pas l'habitude d'autant de prévenance envers un de ses collègues...

C'est d'abord Keny qui a répondu aux compliments du Duc en écrivant sur Twitter :