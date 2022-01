The Fugees : leur tournée est annulée

Le groupe mythique ne viendra donc pas en France...

Il y a 25 ans sortait un album qui figure, encore aujourd'hui, comme un des disques de rap les plus marquants de l'Histoire : "The Score", des Fugees. Le groupe du New-Jersey, composé de Pras, Wyclef Jean et Lauryn Hill, est devenu incontournable pour tous les amateurs de rap, en mélangeant des influences dancehall, soul, reggae, bref, en puisant dans toutes les cultures noires-américaines. Cette année on devait donc fêter les 25 ans de ce classique, mais le CoVid en a une fois de plus décidé autrement.

En effet, les Fugees ont annoncé à leurs fans que leur tournée anniversaire, initialement prévue l'année dernière et reportée à 2022, serait finalement annulée, tout simplement. Sur les réseaux sociaux, un communiqué a été partagé dans lequel il est déclaré : "nous anticipons et nous comprenons votre déception, mais notre tournée anniversaire ne pourra pas avoir lieu. La pandémie de Covid continue de rendre difficile les conditions de tournée et nous voulons être sûrs que nous-mêmes et nos fans soient en bonne santé".

"L'idée a germé d'honorer et de célébrer les 25 ans de "The Score" mais nous voyons que ce n'est peut-être pas le moment pour revisiter notre travail passé. Si l'occasion ou la sécurité le permettent, nous espérons vous revoir très bientôt. Merci pour tout votre amour et votre soutien au fil des années". Mais vu les difficultés rencontrées pour mettre la tournée en place, on imagine qu'on ne les reverra peut-être jamais sur scène, à notre plus grand regret...