Aya Nakamura est de nouveau maman !

Elle a annoncé la naissance de sa deuxième fille.

Discrète depuis plusieurs mois et absente de la scène médiatique, Aya Nakamura a annoncé sur Instagram avoir donné naissance à une fille.

Avec les célébrités, il y a souvent deux cas de figures en ce qui concerne les grossesses. Généralement, elles sont soit annoncées en grandes pompes dès le début, soit, elles sont gardées secrètes jusqu’à l’accouchement. En ce qui concerne l'une des artistes françaises les plus écoutées dans le monde, c’est dans la plus totale discrétion qu’elle a choisi de mener sa grossesse. Et le mystère a été bien entretenu puisque tout le monde n'y a vu que du feu et personne (en dehors de ses proches certainement), n'était au courant. Donc, une réelle surprise pour ses fans puisque c’est seulement le jeudi 6 janvier qu’Aya Nakamura a annoncé être enceinte et même avoir déjà accouché !

Sur Instagram, l’interprète de "Bobo", a partagé deux photos d’elle, le ventre bien arrondi avec la légende : "Baby mama 2.0 Dieu merci !". C’est ensuite dans sa story qu’elle a dévoilé que son bébé était une petite fille en partageant une photo de cette dernière avec le visage dissimulé par un émoji et la légende "baby girl". La famille s’agrandit donc pour Aya Nakamura et son compagnon Vladimir Boudnikoff, producteur et également réalisateur des clips "Pookie" et "Angela" de la chanteuse. Pour l’artiste de 26 ans, il s’agit de son deuxième enfant après Aïcha, sa fille de 4 ans.

Félicitations aux parents !