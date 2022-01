Jim Jones a sauvé la vie d'un de ses amis !

Grâce à sa maitrise des gestes de premiers secours.

Jim Jones est un héros. Il a sauvé la vie de son ami et photographe, Jerry "Flee Flicks" Flete qui s'est effondré devant lui. Le rappeur du Dipset a raconté cette anecdote lors d'un entretien avec Inside Edition.

Il a ainsi expliqué qu'il avait appris les gestes de premier secours alors qu'il n'avait que 12 ans parce que sa petite soeur est atteinte d'une maladie cardiaque et que, des années plus tard, il a su s'en souvenir pour sauver la vie de son ami.

"Je vois que Flee est assis, qu'il n'est pas bien et qu'il a du mal à respirer, comme s'il étouffait. Je me précipite à son secours. Il avait les yeux qui roulaient, il faisait une crise. En réalité, je ne savais pas ce qui se passait et cela m'a fait peur."

Le photographe a été tout aussi surpris par cette crise. Il a déclaré que Jim Jones lui avait tout simplement sauvé la vie.

"Nous faisions une pause dans notre travail. C'est arrivé si vite. Je me suis réveillé par Jim m'a fait un massage cardiaque et m'a dit : "Réveille-toi, réveille-toi !" Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé mais j'ai eu une expérience de mort imminente, j'avais l'impression d'être hors de mon corps. Quand je me suis réveillé, Jim me tenait alors que j'étais assis, il était au-dessus de moi en train de me serrer dans ses bras, c'est comme ça que j'ai recommencé à respirer."

Jerry Flete sait qu'il doit la vie aux réflexes de Jim Jones et si son malaise n'a pas vraiment été expliqué par la suite, le photographe s'est remis au sport et fait plus attention à ce qu'il mange.

Jim Jones a partagé le tweet d'Inside Edition et a écrit :