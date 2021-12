Boosie Badazz pense que les victimes de R.Kelly exagèrent

Encore un beau craquage de la part de Boosie.

Parmi les rappeurs dont on entend parler bien trop souvent, en comparaison avec la qualité de la musique qu'ils livrent, on peut nommer Boosie Badazz. Si le rappeur a un véritable talent au micro et qu'il a sorti plusieurs titres marquants, il a énormément ralenti le rythme de ses sorties, et s'est concentré sur le fait de dire n'importe quoi en interview. On se rappelle notamment le jour où il avait demandé à Lil Nas X de se suicider à cause de son homosexualité un peu trop voyante pour lui.

Cette fois, le rappeur vient de lâcher une nouvelle perle en interview qui mérite le détour. Lors de son apparition sur le média VladTV on l'a interrogé sur les accusations concernant R.Kelly, et il a répondu qu'il ne croyait pas à ces histoires d'emprise, de trafic et de manipulation : "C'est comme ça que je le ressens. Tout a été très exagéré. Tu vois, moi je pense juste que R.Kelly aime les s*lopes très jeunes", ajoute-t-il comme si ça n'était pas un problème.

Il continue en déclarant : "Toute cette merde, l'emprise et le kidnapping dans la maison, si tu laisses une s*lope à la maison et que tu pars en concert deux semaines et qu'elle ne s'enfuit pas, c'est qu'elle n'a pas été kidnappée. Elle est juste en train d'attendre que papa rentre à la maison. Elle n'a pas été kidnappée. Elle n'a pas été exploitée sexuellement parce qu'elle était dans le lit avec 3 ou 4 femmes. Elle n'a pas été exploitée, parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. Il a juste merdé sur l'aspect de l'âge... s'il l'a fait. Je ne vais pas dire qu'il est coupable, ou s'il l'est, c'est juste à cause de l'âge. Tout le reste de cette merde a été exagéré".

On rappelle que certaines des victimes de R.Kelly avaient 15, 16 et 17 ans au moment des faits, quand R.Kelly, lui, approchait déjà la quarantaine. Et que lors de son procès, il avait essayé de dénoncer d'autres pédophiles pour réduire sa peine, ce qui prouve bien qu'il avait des pratiques assez douteuses, parfois en groupe...Encore une sortie médiatique avec laquelle Boosie Badazz va se faire pas mal d'amis.