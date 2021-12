Lil Wayne aurait menacé son garde du corps avec un fusil d'assaut !

La police enquête.

Selon les informations recueillies par TMZ, Lil Wayne a été accusé par un de ses propres gardes du corps de l'avoir menacé avec une arme lors d'une bagarre à son domicile. Le boydguard a déclaré à la police qu'ils s'étaient battus dans le manoir du rappeur à Hidden Hills en Californie et que l'altercation a débuté lorsque le rappeur l'a accusé d'avoir transmis des photos compromettantes de lui aux médias. Weezy l'aurait ensuite menacé avec un fusil d'assaut AR-15 avant qu'il ne quitte la maison, rejoigne la cabane des gardes et appelle les autorités.

Lil Wayne a déjà emprisonné il y a quelques années pour une autre histoire d'armes à feu, mais cette fois, la situation est plus ambiguë. D'une part parce qu'un porte-parole de Weezy a indiqué que son client ne possédait pas d'armes et d'autre part parce que le plaignant n'a aucune trace de l'altercation physique dont il dit avoir été victime. Et, bien qu'il ait lui-même appelé la police, le bodyguard ne semble pas vouloir porter plainte. Néanmoins, les autorités poursuivent son enquête et prévoit de s'entretenir avec toutes les parties impliquées, y compris Weezy.

De toute façon, il est clair que le rappeur originaire de la Nouvelle-Orléans a un "problème" avec les armes. Avant d'être gracié par le président Trump le dernier jour de sa mandature, en janvier 2021, Lil Wayne était sous le coup d'une peine de dix ans de prison pour port d'armes prohibé. Les autorités avaient en effet reçu une information anonyme selon laquelle le jet du rappeur transportait de la drogue. En fouillant l'avion, elles ont trouvé une arme de poing Remington 1911 plaquée or de calibre .45 chargée de six cartouches et un sac contenant de petites quantités de cocaïne, d'ecstasy et d'oxycodone...

La police poursuit son enquête, on devrait en savoir plus dans les prochains jours.