Drake : un couple ne le reconnaît pas !

Cela ne doit pas lui arriver souvent mais Drake n'a pas été reconnu par un couple alors qu'il était assis tout à côté d'eux lors d'un match de basket. L'image est vraiment drôle. Le 6 God est filmé, la foule réagit à son image, la mascotte de Memphis vient le saluer mais on sent bien que le couple assis à côté de lui n'a aucune idée de qui il peut être. Franchement, regardez ça, cela va vous faire sourire.

Drake in the building for the Rockets-Thunder game ???? pic.twitter.com/hsI2JRlc1b — Bleacher Report (@BleacherReport) December 2, 2021

On ne va pas se mentir, Drake compte sans doute parmi les plus grandes stars du monde de la musique et il est vraiment difficile d'imaginer que quelqu'un ne puisse ne pas le reconnaître. Mais bon, question de style ou de génération, c'est évidemment possible.

Mais, au bord du terrain, pour un match de basket entre les Houston Rockets contre l'Oklahoma Thunder, le monsieur qui était assis à côté de lui, lui a demandé s'il est "quelqu'un d'important" selon les indiscrétions de TMZ. Plutôt que de se vexer, Drake a éclaté de rire et a pris l'homme par le bras pour le faire rentrer dans le champ de l'image. Il a ensuite posé pour un selfie avec le couple et la partagé en story sur Instagram avec cette légende : "mes nouveaux parents". Pour une fois, le Canadien a dû expliquer qu'il était et ce qu'il faisait dans la vie et ça ne doit pas lui arriver souvent.