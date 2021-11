Kanye West a vendu ses voitures pour une fortune !

Ye a le sens du business.

Kanye West aime bien cultiver une image un peu folle dans laquelle il serait en marge de la réalité. On sait qu'il souffre de troubles bipolaires, mais quand il s'agit d'argent, celui que l'on doit appeler Ye met sa folie en sourdine. On se souvient qu'il a repris lui-même Forbes sur le chiffre exact de sa fortune et que les sessions d'écoutes de "Donda" lui ont rapporté des millions de dollars. Alors, quand on a appris qu'il mettait aux enchères la collection de voitures qu'il possédait dans son ranch du Wyoming, on n'avait aucun doute sur le fait qu'il allait encore une fois très bien s'en tirer. Et c'est exactement ce qu'a constaté TMZ qui s'est intéressé à cette vente.

Quand il a acheté cette propriété dans lequel il a enregistré beaucoup de projets de grande qualité, Kanye West a aussi acquis de nombreux véhicules, des vans et des SUV pour profiter des vibrations naturelles et boisées de Jackson Hole. Selon TMZ, le vente aux enchères de sa flotte lui a permis de faire un beau bénéfice : sept d'entre eux ont été achetés pour un montant total de 434 780 $. Si ce n'est pas assez fou, l'un des F-150 Raptors 2019 de Kanye est parti pour 86 900 $, un montant qui pourrait faire de la voiture la Ford Raptor la plus chère de tous les temps...