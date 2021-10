Booba étale la vie privée de Gims...

Le Duc n'y est pas allé de main morte !

Depuis l'annonce de sa retraite, Booba nous régale avec ses morceaux inattendus et balancés à foison : "Variant", "Dragon" ou encore, dernier en date, "Geronimo".

Mais le Duc n'est pas juste doué en musique, il excelle également dans l'art de la conciergerie ou de la remise en place des concurrents du rap game. Gims en sait quelque chose... Dernière cible en date du rappeur du 92, Maitre Gims a ainsi vu toutes ses histoires d'adultère dévoilées au grand public. La femme du leader de Sexion d'Assaut en a pris pour son grade également, comme on peut le constater sur les différentes story postées sur le compte Instagram de Booba, @lapiraterieofficial :

Sur ces différentes images et grâce aux légendes de Booba subtilement inscrites dessus, on comprend aisément que le Duc met bien le doigt sur l'infidélité de Gims, tout en se moquant au passage de l'apparence de la victime de l'adultère, DemDem, et en affirmant que Gims aurait eu une liaison avec la femme au maillot de bain noir...

Booba aurait pu s'arrêter là, mais comme il s'est juré il y a quelques semaines de faire vivre l'enfer à Maitre Gims, chose promise, chose dû :

Il a ouvert le dossier "première femme de Gims", Joséphine :

Booba met, au passage, en avant le fait que Geumi n'a probablement pas sa nationalité française suite à son annonce de bigamie d'il y a quelques années... Une fois de plus, le Duc aurait pu s'arrêter là malheureusement pour Gims, les différents acteurs (ou actrices dans ce cas précis), sont bien trop nombreuses pour pouvoir simplement tourner la tête et regarder dans une autre direction.

Autre cible dans le viseur avisé de Booba : Eva Ducci, une participante à la 6ème saison de "La Villa Des Coeurs Brisés". La jeune femme avait rencontré Gims dans une boîte de nuit en Corse, avant de tourner dans le clip de son morceau "Miami Vice". Elle n'a jamais réellement expliqué la nature de sa relation avec le rappeur aux lunettes noires, cependant, elle a avoué avoir mis un terme à cette relation dès que les rumeurs ont commencé à prendre de l'ampleur...

Quoi qu'il en soit, on se doute que Booba a certainement bien d'autres cartouches prêtes à être envoyées... Gims n'a qu'à bien se tenir, affaire à suivre...