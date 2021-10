Kodak Black donne des nouvelles rassurantes

Suite à son tweet inquiétant évoquant un suicide, Kodak Black a justifié ses propos et s'est excusé à travers un nouveau message... moins alarmant que le précédent.

Kodak Black a l’air avoir déjà vécu plusieurs vies à 24 ans seulement. Entre la prison, ses problèmes d’addictions et sa santé mentale, l’artiste a souvent suscité des inquiétudes auprès de son entourage et de ses fans. Depuis sa libération, l’interprète de "Senseless" a été présent sur la scène musicale à travers des singles et des projets, mais sa vie personnelle semble ne pas suivre le même rythme. Le 7 octobre, le rappeur a publié une série de tweets inquiétants. Dans ces derniers, il assuré se sentir triste, déprimé, mal aimé et a même parlé de mettre fin à ses jours. S’en est suivi la suppression de son compte Twitter, de quoi créer la panique générale auprès de son entourage.

Deux jours plus tard, DJ Akademiks a publié, sur Instagram, un message rassurant écrit par Kodak Black lui-même. Le rappeur récemment envoyé en cure de désintoxication s’est excusé pour ses propos :

"Peut-être que ce n’était pas la meilleure chose à tweeter et très égoïste de ma part de vous laisser penser que j’avais succombé. Je m’excuse auprès de moi-même pour avoir douté de moi comme si je n’étais pas un put**n de gansta. Mais les voyous ont besoin d’amour aussi vous savez et ça été totalement injuste pour les personnes qui effectivement m’aiment, s’intéressent à moi et veulent me voir réussir et heureux. Merci à tous ceux qui se sont sentis concernés et tous les appels et messages. J’ai compris que j’avais fait une déclaration très audacieuse mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas suicidaire et n’ai aucune intention de me faire du mal."