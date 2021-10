6ix9ine est un "chihuahua" pour Freddie Gibbs

Décidément, depuis qu'il a décidé de balancer tout le monde pour sauver sa peau et qu'il a donné des envies à R. Kelly de faire la même chose, plus personne n'a de respect pour 6ix9ine. Il se fait régulièrement insulter, y compris dans la rue ou dans la foule d'un combat UFC, et rares sont les rappeurs à croire encore à sa crédibilité. La preuve, c'est que Freddie Gibbs s'est littéralement essuyé les pieds sur Tekashi, en toute détente... Invité de l'émisison de Mike Tyson, "Hotboxin' with Mike Tyson", le rappeur de l'Indiana s'est lâché sur un éventuel combat de boxe entre lui et 69.

"Tu penses que je peux gérer 6ix9ine ? M*rde, ce serait comme faire combattre un pitbull et un chihuahua ! Ce mec fait quoi ? 1m60 ? Les gars dans son genre se font terminer. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant chez un mec comme ça ? C'est juste un petit enfoiré de Mexicain. Je ne vais pas te mentir, j’ai aimé certains de ses titres quand ils sont sortis mais je ne suis pas dans la vibe de balancer mais c'était un bon artiste, il sait faire le buzz. Mais, il a fait fuir tout le monde avec son attitude et ses problèmes judiciaires. e ne déconne pas avec les mecs qui font les chauds et tous ces enfoirés dans l’industrie… Le rap est la seule industrie où l’on croise des faux n*ggas."