Booba se moque une nouvelle fois de Franck Gastambide

Le Duc ne prend pas de gants.

Franck Gastambide est en pleine promotion de la saison 2 de la série "Validé" qui sera disponible le 11 octobre prochain. En interview chez nos confères de Booska-P, il n'a pas pu échapper à une question sur Booba, qui, de son côté, ne ménage pas ses critiques, à la fois sur la série et sur son réalisateur. Cette fois encore, le Duc a rebondi immédiatement sur les propos du comédien pour se moquer une nouvelle fois de lui.

Ce dernier a déclaré, à propos du Duc, qu'il avait le droit d'avoir son opinion sur "Validé" et que cela ne changeait pas l'amour qu'avait le comédien pour certains de ses titres.

"J'aurais préféré qu'il aime. Chacun pense ce qu'il veut. Si ça ne te plait pas, ça ne te plait pas. T'as le droit et t'as même le droit de le dire. C'est ce qu'il a fait. Ça ne change rien pour moi, il y a toujours autant de morceaux de Booba dans mon iPhone [...] J'aurais eu envie de le voir dans la série pour qu'il joue son propre rôle, comme tous les rappeurs dans la série."

Evidemment, cela n'arrivera jamais, B2O ayant été très loin dans ses critiques. Surtout, il continue à s'attaquer régulièrement à Franck Gastambide. Et il a évidemment immédiatement rebondi sur les mots du réalisateur pour se moquer, encore une fois, de lui. Sur Twitter, il a écrit, au-dessus de la partie de l'interview qui lui est consacrée :

"J’ai failli chialer putain!!!"

Autrement dit, le Duc ne compte pas laisser tomber ses critiques contre "Validé" et son réalisateur et tous semblent irréconciliables, d'autant plus que cette fois, il y a aussi son ennemi Rohff qui apparaît dans la saison 2. Trop de raisons de détester, donc...