Booba attaque Rohff et Franck Gastambide dans "Validé"

Le Duc ne pouvait pas passer à côté de la connexion entre ses 2 cibles favorites...

L'arrivée de la série "Validé", produite par Canal + et Frank Gastambide, avait explosé tous les records de visionnages pendant le premier confinement. Il faut dire qu'il s'agissait de la première série sur l'industrie du rap à sortir en France, avec un gros casting et de belles stars du rap FR au rendez-vous. La deuxième saison arrive elle aussi bientôt, puisqu'elle va sortir le 11 octobre prochain, dans deux semaines. Mais avant même la sortie, Booba est déjà en train d'essayer de pirater la promo en se payant Franck Gastambide et Rohff.

Le réalisateur et le rappeur du 94 étaient en effet réunis sur scène pour présenter à la presse cette nouvelle saison, et son nouveau casting. Ca a visiblement été l'occasion pour Housni de prendre le micro pour une prestation remarquée. Mais Booba est venu jouer les troubles-fêtes une fois de plus, via le compte Instagram LaPiraterie. D'abord, en story, il a reposté la photo du fameux concert de Rohff devant "13 personnes", chiffre qui n'a jamais pu être vérifié.

Mais il a surtout attaqué plus frontalement, comme dans l'image où il remarque : "un vrai showman avec Gaston qui fait les backs", ou encore "l'inconnu du SNEP meskin y peut chanter que "en mode" c'est le feu en tout cas". De belles provocations, mais ça fini par être assez banal et courant de la part du Duc, pas sûr que le camp d'en face y prête attention. Par contre, sur Twitter, Booba s'est lâché en affirmant que Franck Gastambide avait mis une fatwa sur lui à Canal +, et en profite pour en balancer une petite à Brahim Bouhlel qui avait été condamné à 8 mois fermes au Maroc. D'ailleurs, Canal a fini par répondre au rappeur.

Ahhh merci @canalplus j’étais vraiment triste je suis rassuré ????????????‍☠️ pic.twitter.com/jYAOqk3iUC — Booba (@booba) September 25, 2021

On imagine que Booba essaie de piquer la concurrence pour ensuite mieux nous proposer sa série sur laquelle il travaille.